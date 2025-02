Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kupferdiebstähle

Bergen (ots)

Zum wiederholten Male haben noch unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag (08.02.2025) an insgesamt sechs Örtlichkeiten im Bereich Bergen die Kupferfallrohre der Dachentwässerung von Wohngebäuden entwendet. Bei dieser Serie waren die Tatorte in der Stadt Bergen sowie im Ortsteil Wardböhmen. Zudem wurden im Lohheider Ortsteil Hasselhorst an einem Haus die Fallrohre gestohlen. Wer in den genannten Orten Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hat, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, wende sich bitte an die Polizei Bergen (Tel. 05051-60640).

