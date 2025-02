Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Polizei sucht nach Unfallflucht Verursacher

Celle (ots)

Am Mittwochmorgen (05.02.2025) gegen 07:10 Uhr ist es in Celle in der Straße "An der Hasenbahn" zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 13 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der Junge auf seinem Rad aus der Straße "Krähenberg" kommend am rechten Fahrbahnrand die Straße "An der Hasenbahn". In Höhe des Aldi-Marktes kam ihm ein dunkler PKW entgegen. Dieser geriet ins Schleudern und streifte den jungen Radfahrer. Der Junge stürzte und verletzte sich dabei leicht. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Jungen zu kümmern. Die Polizei sucht nun den Unfallfahrer sowie mögliche Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Celle unter der Telefonnummer 05141-2770 in Verbindung zu setzen.

