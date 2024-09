Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Verkehrsunfallflucht

Stadthagen (ots)

(bae)In der Nacht vom 27.09 auf den 28.09.2024 kam es in Stadthagen, auf der Enzer Straße, in Höhe der Hausnummer 129 zu einem Verkehrsunfall. Ein, ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter, VW Transporter wurde in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 11:30 Uhr, beschädigt. Vermutlich durch ein anderes, vorbeifahrendes Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Durch die Polizei wurde ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

