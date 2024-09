Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Sachbeschädigung

Stadthagen (ots)

(bae)Durch eine 34-jährige Stadthägerin wurde am 28.09.2024 eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Sie gab an, dass sie ihren blauen Pkw BMW in der Enzer Straße geparkt habe. Im Laufe der Nacht, vom 27. Auf den 28.09.2024 sei ihr Pkw beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde rundherum zerkratzt, der Außenspiegel sei abgetreten worden und der Tankdeckel fehle. Der entstandene Schaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

