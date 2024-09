Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Stadthagen (ots)

(bae)Am Samstag, 28.09.2024 wird durch einen 64-jährigen Stadthäger bei der Polizei eine Anzeige erstattet. Der Stadthäger hatte am 26.09.2024 gegen 16:30 Uhr sein Fahrrad in Stadthagen am Bahnhof abgestellt. Er gab an das schwarze Trekkingrad mittels eines Schlosses gesichert zu haben. Das Fahrrad habe unter dem überdachten Fahrradständer gestanden. Als er am selben Tag gegen 19.00 Uhr wieder zurückgekommen sei, da sei sein Fahrrad nicht mehr da gewesen. Den Wert seines Rades beziffert er mit ca. 400 Euro. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte mit der Polizei in Stadthagen in Verbindung setzten.

