POL-NI: Fahrradfahrer stürzt nach Überholmanöver von einem PKW - Zeugen gesucht

Bückeburg/Cammer (ots) - (ma) Am gestrigen Donnerstag erfolgte erneut eine Geschwindigkeitslasermessung der Polizei Bückeburg auf der Straße Cammer Brink im Bückeburger Ortsteil Cammer. Zwischen 14.50 Uhr und 15.50 Uhr sind von den Beamten keine Verstöße festgestellt worden, so wie auch in einer zurückliegenden Geschwindigkeitskontrolle an gleicher Stelle. Die Messungen erfolgten auf Grund von Bürgerbeschwerden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / ...

