Polizei Duisburg

POL-DU: Beeck: Unfall im Kreisverkehr - eine Verletzte nach Vollbremsung von Linienbus

Duisburg (ots)

Bereits am Freitag, den 3. Mai gegen 20:05 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreisverkehr an der Möhlenkampstraße / Papiermühlenstraße. Der Fahrer eines Busses der Linie 907 berichtete der Polizei, dass ihm ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit die Vorfahrt genommen habe. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der Busfahrer eine Vollbremsung gemacht, woraufhin ein weiblicher Fahrgast stürzte. Die 48-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Mann in der grauen Mercedes A-Klasse soll seine Fahrt auf der Papiermühlenstraße fortgesetzt haben - ohne anzuhalten. Er hat kurze, schwarz/braune Haare und trug eine Brille. Zur Unfallklärung sucht die Polizei den Autofahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 21 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

