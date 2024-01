POL Schwaben Nord: Drei Polizeibeamte leicht verletzt

Augsburg (ots) - Obergriesbach - Bereits am Samstag (30.12.2023), gegen 23.00 Uhr, setzten ein oder mehrere unbekannte Täter einen Pkw Am Bahnhof in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Obergriesbach konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 1.500 Euro. Anwohner beobachteten, dass gegen 22.50 Uhr im dortigen Bereich pyrotechnische Gegenstände abgebrannt wurden. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen ...

mehr