POL-MFR: (143) Wahlplakate im Stadtgebiet Ansbach entfernt und auf Schulgelände aufgestellt - Kriminalpolizei ermittelt Tatverdächtige

Erlangen (ots) - Am Freitagmittag (07.02.2025) nahm ein Mann einer Autofahrerin in Erlangen das Handy aus der Hand und ergriff damit die Flucht. Im Zuge der Fahndung nahm die Polizei einen 38-jährigen Tatverdächtigen fest. Die 40-jährige Autofahrerin befand sich gegen 12:15 Uhr auf einem Großparkplatz in der Parkplatzstraße, als ein zunächst Unbekannter auf sie ...

mehr