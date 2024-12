POL-PDLD: Bei Überholvorgang Unfall verursacht

Bellheim (ots) - Am Dienstag, den 17.12.2024, gegen 12:00 Uhr, wollte ein 59-jähriger PKW-Fahrer von der Bahnhofstraße nach links in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 68-jährigen Radfahrerin, welche vom Gehweg aus in den Verkehr einfahren wollte. Die Radfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

