Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Fahrradfahrerin übersehen

Landau (ots)

Am 17.12.2024 befuhr gegen 08:00 Uhr eine 25-jährige VW-Fahrerin die Friedrich-Ebert-Straße in Landau in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Marienring wollte sie nach links abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 19-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die Fahrradfahrerin stürzte und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zur weiteren Behandlung wurde sie in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am PKW entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Die VW-Fahrerin wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

