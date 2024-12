Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt/B272 - Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am 17.12.2024 befuhr gegen 12:30 Uhr eine 54-jährige PKW-Fahrerin die B272 in Fahrtrichtung Landau. Kurz vor Hochstadt wurde sie bei durchgezogener Mittellinie von einem 67-jährigen Hyundai-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Der Hyundai-Fahrer soll dann kurz vor ihr wieder eingeschert haben. Hierbei konnte die 54-Jährige nur durch eine Bremsung einen Verkehrsunfall vermeiden. Im weiteren Verlauf soll der Hyundai-Fahrer zudem einen PKW einer Fahrschule genötigt haben. Der Hyundai-Fahrer wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung verantworten müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

