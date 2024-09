Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabel gestohlen - Traktor-Spuren im Asphalt - Trekkingrad gestohlen

Menden (ots)

Unbekannte haben Kupferkabel vom Gelände der Stadtwerke Am Papenbusch gestohlen. Bemerkt wurde der Diebstahl am Montagnachmittag. Am 20. August war das Material noch vor Ort. Der Tatzeitraum lässt sich nicht enger eingrenzen.

Trotz vorausgegangener Warnung ist ein Traktor-Fahrer am Dienstag über eine frisch asphaltierte Straße gefahren und hat eine breite Spur in die Fahrbahn gepresst. Die Mitarbeiter holten die Polizei. Nach ihren Aussagen hatten sie den Fahrer am Morgen, als er die Ecke Am Lanfergraben und Oberstade passierte, darauf hingewiesen, dass sie mit dem Asphaltieren beginnen würden und er deshalb zunächst nicht zurückfahren könne. Kurz vor 12.27 Uhr kam er zurück und fuhr über den frischen Asphalt. Die Polizeibeamten suchten den Traktor-Fahrer auf. Der bestreitet, informiert worden zu sein. Der Schaden lässt sich nach Angaben der Mitarbeiter nicht beheben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. (cris)

Unbekannte Diebe entwendeten gestern, zwischen 11.25 und 11.50 Uhr, ein graues Trekkingrad vom Typ "Cube Nurida Hybrid SLX 750 Allroad 2023". Das Pedelec stand angekettet an einen Fahrradständer des Berufskollegs an der Werler Straße. Wer hat den Dieb gesehen? Hinweise nimmt die Wache Menden unter 02373/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell