Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Römerberg (ots)

In der Nacht zum Samstag kurz vor Mitternacht befuhr ein 29-jähriger Mann mit seinem PKW die B9 von Germersheim kommend in Fahrtrichtung Speyer. Auf Höhe Römerberg kommt er nach links von der Fahrbahn ab und touchiert seiner gesamten linken Fahrzeugseite die Mittelleitplanke. Der PKW gelangt anschließend ins Schleudern und bleibt entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur der B9 stehen. Der Fahrer blieb durch den Unfall unverletzt, an dessen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden (Gesamtschadenshöhe: etwa 4.000 EUR). Während der Unfallaufnahme können die Beamten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,15 Promille. Weiterhin war der Unfallbeteiligte ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen sowie Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholgenusses eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell