Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Motorrollerfahrer

Bild-Infos

Download

Großniedesheim (ots)

Am Freitag den 15.11.2024 gegen 11:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Frankenthal einen betrunkenen Rollerfahrer, welcher gerade in der Heuchelheimer Straße in Großniedesheim umgefallen sei und mutmaßlich weiterfahren wolle. Die entsandte Streife konnte vor Ort lediglich den Mitteiler und weitere Zeugen antreffen welche bestätigen, dass der Fahrer des Motorrollers augenscheinlich stark alkoholisiert gewesen sein und sich nach dem Sturz fußläufig entfernt habe. An Hand von dem Versicherungskennzeichen des zurückgelassenen Rollers konnte die Halteranschrift ermittelt und aufgesucht werden. Dort wurde der 66-jährige Rollerfahrer stark alkoholisiert angetroffen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war dem Beschuldigten nicht möglich. Er wurde auf die Polizeidienststelle verbracht, wo ihm durch eine Polizeiärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell