Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren unter Alkoholeinfluss

Mutterstadt (ots)

Am Donnerstagabend gegen 23:20 Uhr wurde der Polizei Schifferstadt ein auffällig fahrendes Fahrzeug mitgeteilt. Der Fahrer würde wie verrückt durch die Straßen fahren, immer wieder Vollgas geben und bis zum Stillstand abbremsen. Das beschriebene Fahrzeug konnte schließlich vor einer Hauseinfahrt stehend festgestellt werden. Der vermeintliche Fahrer des Fahrzeuges ist bereits polizeilich bekannt. Unter anderem ist der 49-jährige amtsbekannte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Wenig später konnte dieser vor einem leerstehenden Gebäude durch die Polizei festgestellt und kontrolliert werden. Aufgrund der erkennbaren Alkoholisierung und seines aggressiven Verhaltens gegenüber der Polizei, wurde er gefesselt. Bei der Person konnte im Verlauf der Kontrolle ein Hammer, ein Kettenschloss sowie geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden. In seinem Fahrzeug befanden sich zudem hochwertige Werkzeuge. Alle Gegenstände wurden durch die Polizei sichergestellt. Da die Person eine Kopfverletzung aufwies, wurde er zur medizinischen Versorgung in das Marienkrankenhaus verbracht, wo ihm ebenfalls eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam in Schifferstadt zugeführt. Entsprechende Ermittlungsverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr und Einbruchsdiebstahl in eine Baustelle wurden eingeleitet.

