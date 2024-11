POL-PDLU: (Speyer) Körperverletzung durch Pfefferspray

Speyer (ots) - Am Mittwochmittag gegen 12:55 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Speyer in der Viehriftstraße den Fahrer eines E-Scooters, weil an seinem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 16-jährige Jugendliche gab an, den E-Scooter in Frankreich erworben zu haben. Versichert sei er nicht, da er keine Versicherung gefunden habe, die den Roller versichern wollte. Grund dafür dürften wohl die ...

