Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65/AS LD-Zentrum - Verkehrsrowdy gefährdet Autofahrerin

Bild-Infos

Download

A65/AS LD-Zentrum (ots)

Eine 20 Jahre alte Autofahrerin wurde gestern Abend (17.12.2024, 20.22 Uhr) mit ihrem Fahrzeug auf der A65, Höhe der Anschlussstelle Landau Zentrum in Fahrtrichtung Ludwigshafen massiv bedrängt. Die Frau befuhr in der dortigen 100er Zone den linken Fahrstreifen, um ein vor ihr fahrendes Fahrzeug zu überholen. Ein Fahrer eines VW Touran mit MA-Kennzeichen ging das nicht schnell genug, setzte sich mit seinem Fahrzeug auf den rechten Fahrstreifen. Dort zeigte er der 20-Jährigen zunächst den Mittelfinger und drängte sich anschließend vor ihr Fahrzeug. Nur durch eine Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenstoß verhindert werden. Im Anschluss daran versuchte er dann mehrfach, die Frau auszubremsen. Anhand des Kennzeichens laufen derzeit die Ermittlungen bei einer Mannheimer Firma. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell