Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Welpen Schmuggel verhindert

Breitenau (ots)

Acht Hundewelpen der Rasse Bichon Frise wurden am 10. Dezember 2024 um 02:15 Uhr bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau auf der A17 in einem rumänischen Fahrzeug aufgefunden. Die Hunde befanden sich in Transportboxen, welche im Kofferraum standen. Sie wirkten verängstigt, hatten zwar kleine Schalen mit Trockenfutter, jedoch keinen Zugang zu Wasser. Der 64- jährige rumänische Besitzer der Tiere, konnte keine erforderlichen Europäischen Tierausweise vorlegen. Er händigte lediglich sogenannte "Health Books" aus, in denen das Geburtsdatum und eine Impfung eingetragen war. Aufgrund der Situation wurde über das Veterinäramt des Landkreises die zuständige Tierärztin angefordert, welche im Anschluss die Tiere in Obhut genommen und in ein Tierheim verbracht hat. Gegen den Besitzer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 800,- Euro in bar erhoben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell