Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Ilbesheim - Verkehrskontrollen

Landau/Ilbesheim (ots)

Am 17.12.2024 wurden durch Kräfte der Polizeiinspektion Landau Standkontrollen im Dienstgebiet durchgeführt. In der Weißenburger Straße in Landau mussten innerhalb von knapp zwei Stunden fünf Fahrzeugführer beanzeigt werden, da sie während der Fahrt das Mobiltelefon benutzten. Auf diese wird ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen. Ein Fahrzeugführer wurde verwarnt, da er nicht angeschnallt war. Zudem wurden zehn Mängelberichte aufgrund fehlender Papiere oder Fahrzeugmängeln ausgestellt.

Bei einer weiteren Standkontrolle in Ilbesheim wurde eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der L509 durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h mussten 17 Verkehrsteilnehmer beanstandet werden. Der Spitzenreiter im negativen Sinne wurde mit 75 km/h gemessen. Auf diesen wird ein Bußgeld in Höhe von 115 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei zukommen.

