POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auto macht sich auf Kundenparkplatz selbstständig- eine verletzte Person (10.02.2025)

Schramberg (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, ist es auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schramberger Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin nicht unerheblich verletzt worden ist. Nach derzeitigen Stand stellte eine 21-Jährige einen Hyundai I30 auf dem Parkplatz ab und vergaß beim Verlassen des Autos die Handbremse anzuziehen. Der Hyundai machte sich in der Folge selbstständig, rollte rückwärts über die Durchgangsfahrbahn und erfasste auf der gegenüberliegenden Seite eine 28-jährige Frau, die gerade ihre Einkäufe in den Kofferraum ihres Autos lud. Die 28-Jährige zog sich schwere Verletzungen an den Beinen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Am Hyundai entstand ein Blechschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

