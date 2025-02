Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Horb a.N. A81/ Lkr. Freudenstadt) Schwerer Unfall auf der Autobahn 81 durch alkoholisierten Autofahrer ohne Fahrerlaubnis (10.02.2025)

Horb a.N. A81 (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14.00 Uhr, ist auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Horb und Rottenburg zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein Autofahrer sich schwer verletzte. Ein 46-jähriger Fahrer eines Kia Sportage war auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs. Hierbei kam er nach rechts von der Straße ab und prallte leicht versetzt mit dem Heck eines auf dem Standstreifen verkehrsbedingt haltenden Unimog der Autobahnmeisterei Rottweil zusammen. Dieser führte Grünschnittarbeiten dort durch und war mittels eines weiteren Vorwarnfahrzeuges abgesichert. In der Folge des Zusammenstoßes überschlug sich der Kia mehrfach und kam halbseitig auf der rechtsseitigen Schutzplanke zum Stehen. Ersthelfer befreiten den schwerverletzten Mann aus seinem demolierten Auto. Eigenen Äußerungen zufolge war er wohl zuvor eingeschlafen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der Kia-Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Außerdem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Auf Anordnung der Polizeibeamten musste er eine Blutprobe abgeben. Der 26-jährige Unimog-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Folgen des Unfalls sind ein erheblicher Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 170.000 Euro und schwere Verletzungen des Fahrers. Um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge kümmerten sich Abschleppdienste. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der rechte Fahrstreifen bis etwa 17 Uhr für den Verkehr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell