Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Räuberischer Diebstahl - Polizei sucht Zeugen (10.02.2025)

St. Georgen (ots)

Am Montagmorgen ist es in einem Lebensmittelgeschäft in der Industriestraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Gegen 8.15 Uhr beobachtete eine 26-jährige Mitarbeiterin einen unbekannten Mann, wie dieser Lebensmittel und Alkoholika an sich nahm und den Laden anschließend verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Nach dem Kassenbereich sprach die eine Frau den Dieb an. In der Folge kam es zu einem Gerangel bei dem der Unbekannte die Angestellte und eine weitere 22 Jahre alte Mitarbeiterin schubste. Hierbei verletzte sich die Ältere leicht. Anschließend flüchtete der Mann mit den gestohlenen Waren in Richtung Bundesstraße 33.

Zu dem unbekannten Täter liegt der Polizei die folgende Beschreibung vor: circa 45-50 Jahre alt, ungefähr 178 Zentimeter groß, korpulente Figur, grau-blonde Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenweste, einer schwarzen Hose, einem schwarzen Hoodie und einer schwarzen Schildmütze. Der Täter spricht nur gebrochenes Deutsch.

Zeugen des Vorfalls, und Personen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07724 9495-0 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell