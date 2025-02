Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) - Angestellter in Drogeriemarkt angegriffen (10.02.2025)

Tuttlingen (ots)

Am Montagvormittag hat ein Mann in einem Drogeriemarkt in der Bahnhofstraße einen Angestellten angegriffen und verletzt. Ein 25-Jähriger betrat das Geschäft über den Eingang in der Helfereistraße und hielt sich zunächst in den oberen Etagen auf. Anschließend begab er sich in das Erdgeschoss, wo er auf einen 32-jährigen Mitarbeiter traf, der gerade Waren einräumte.

Ohne Vorwarnung tippte der Mann dem Angestellten auf die Schulter und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht, als sich dieser umdrehte. Der Angestellte stürzte zu Boden und erlitt eine blutende Verletzung.

Der Täter verließ den Markt und flüchtete in Richtung Bahnhofstraße. Eine eingeleitete Fahndung führte kurze Zeit später zur Feststellung des 25-Jährigen vor einem Bekleidungsgeschäft.

Der Mann muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

