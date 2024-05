POL Schwaben Nord: Auto beschädigt

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am vergangenen Dienstag (28.05.2024) verschaffte sich ein 34-jähriger Mann Zutritt zu einem Wohnhaus in der Ulmer Straße. Gegen 04.00 Uhr drang der 34-Jährige in das Wohnhaus ein und entwendete einen niedrigen einstelligen Geldbetrag. Anschließend flüchtete er. Eine Anwohnerin bemerkte den 34-Jährigen anschließend schlafend und schnarchend im Gebüsch und informierte die Polizei. Der ...

