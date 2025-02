Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbrüche in mehrere Firmen in der Gerwigstraße (06.02./07.02.2025)

Engen (ots)

In den Abend-/Nachtstunden von Donnerstag auf Freitag ist es zu mehreren Einbrüchen in Firmen in der Gerwigstraße gekommen. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 6 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu insgesamt drei Betrieben. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und erbeuteten dabei teilweise Bargeld und Werkzeug.

Zeugen, die in den Abend-/Nachtstunden Verdächtiges im Bereich der Gerwigstraße beobachtet haben oder Personen, die Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0 beim Polizeiposten Engen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell