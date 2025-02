Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B14 zwischen Stockach und Tuttlingen - drei Personen verletzt (08.02.2025)

Stockach (ots)

Drei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagmittag auf der Bundesstraße 14 zwischen Stockach und Tuttlingen ereignet hat. Eine 66-jährige Dacia-Fahrerin kreuzte die B14 von Hecheln kommend in Richtung Raithaslach. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes der B-Klasse eines 88-Jährigen. Der Dacia prallte seitlich frontal in den Mercedes, wodurch dieser ins Schleudern geriet und einen Leitpfosten touchierte ehe der Wagen auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Sowohl die 66-Jährige, als auch der 88-Jährige und seine 86 Jahre alte Beifahrerin erlitten Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Versorgung in eine Klinik. An den beiden Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

