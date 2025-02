Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Liggeringen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Bargeld aus Wohnhaus (08.02.2025)

Radolfzell, Liggeringen (ots)

Ein Unbekannter hat sich am Samstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Straße "Am Gässelebach" eingeschlichen und dort Bargeld entwendet. Im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 16.40 Uhr betrat der Unbekannte das Gebäude in dem sich auch ein Hofladen befindet unbefugt, begab sich in das erste Obergeschoss und stahl dort aus einem Büro Geld. Anschließend verließ er das Haus wieder unbeobachtet.

Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Hofladens "Am Gässelebach" aufgefallen ist oder die sonst Hinweise auf die Identität des unbekannten Diebes geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07732 95066-0 beim Polizeirevier Radolfzell zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell