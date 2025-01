Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Einbruch in Kindergarten

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum vom 24.01.2025, 17:45 Uhr bis 25.01.2025, 10:15 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter das rückwärtige Fenster eines Kindergartens in der Jugendherbergsstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren öffneten sie gewaltsam weitere Türen. Aus dem Büro des Kindergartens wurden mehrere Geldkassetten mit mehreren hundert Euro Bargeld entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 700 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell