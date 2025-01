POL-EN: Wohnungseinbruch - Beute noch unklar

Gevelsberg (ots) - Ein 52 Jahre alter Mann aus Ennepetal verursachte am 24.01.2025 gegen 17:25 Uhr in der Rosendahler Straße in Gevelsberg einen Auffahrunfall. Dabei prallte er mit seinem Pkw gegen das Heck des vor ihm bei Rotlicht wartenden Fahrzeugs. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 500.- Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss ...

mehr