POL-EN: Versuchter Tageswohnungseinbruch - Fenster und Bewegungsmelder beschädigt

Sprockhövel (ots) - Im Tatzeitraum vom 24.01.2025, 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter über die Terrassentür eines Reihenhauses im Bereich Fänkenstraße in das Gebäude ein. Hier durchwühlten sie die Räumlichkeiten und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis ...

mehr