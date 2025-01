Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Verkehrsunfall mit verletzter Person- Pkw bringt Baum zum umfallen

Bild-Infos

Download

Schwelm (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 23.01.2025, gegen 19:00 Uhr, auf der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Ein 74-jähriger Schwelmer kam mit seinem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte im weiteren Verlauf seiner Unfallfahrt mehrere Verkehrsschilder, einen geparkten Pkw, eine Mauer und zuletzt einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum abgebrochen und blieb komplett auf dem Pkw der Marke Mercedes liegen. Der Mercedes wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Ob ein internistischer Notfall ein möglicher Grund für den Unfall war, ist gerade Bestandteil der Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell