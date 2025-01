Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Firma- Tresor aus Büroraum entwendet

Herdecke (ots)

Einen Tresor mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Wert haben Täter bei einem Einbruch entwendet. Die Täter hebelten zwischen dem 21.01.2025, 20:30 Uhr und dem 22.01.2025, 06:00 Uhr ein Fenster der Lagerhalle in der Loerfeldstraße auf und gelangten so in die Räumlichkeiten der Firma. Aus einem Schrank entwendeten sie dann einen Tresor und entfernten sich danach in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

