POL-EN: Hattingen: Unfall im Kreuzungsbereich- Fußgänger angefahren.

Schwelm (ots) - Elektrowerkzeuge wie u.a. eine Bohrmaschine und eine Stichsäge wurden bei einem Einbruch in einen Keller gestohlen. Die Täter brachen am 19.01.2025, in der Zeit zwischen 16:40 Uhr und 19:00 Uhr, das Kellerabteil im Haus der Bahnhofstraße auf und suchten nach Wertgegenständen. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben ...

