POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Talhauser Straße- Auto überschlägt sich (08.02.2025)

Epfendorf (ots)

Am Samstagabend hat sich auf der Talhauser Straße zwischen Talhausen und Dietingen ein Unfall ereignet, bei dem ein Auto von der Straße abgekommen und sich in der Folge überschlagen hat. Ein 20-jähriger Seat-Fahrer war gegen 23.30 Uhr auf der Talhauser Straße in Richtung Dietingen unterwegs. Auf der Strecke geriet der junge Mann zunächst in den rechtsseitigen Grünstreifen, übersteuerte seinen Wagen und kam in der Folge ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte der Seat Leon mit einem linksseitigen Erdhang zusammen, schleuderte über die Fahrbahn und rutschte die rechtseitige Böschung hinab. Hierbei überschlug sich das Auto mehrfach und blieb schlussendlich am Berghang auf dem Dach liegen. Der Autofahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer konnten sich aus dem verunfallten Wagen selbst befreien. Der Seat-Fahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung in eine Klinik. Um den nicht mehr fahrbereiten Seat, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst.

