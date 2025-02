Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Nach Tötungsdelikt - Auslobung einer Belohnung und Freischalten von Hinweisportal (07.02.2025)

Bild-Infos

Download

Trossingen (ots)

Am Samstagabend, 25.01.2025, zwischen 20 und 21 Uhr, wurde ein 37-jähriger durch Messerstiche in einem angemieteten Raum in der Schmutterstraße in Trossingen tödlich verletzt.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens hat die Staatsanwaltschaft für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat und zur Ermittlung oder Ergreifung von Tatbeteiligten führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro ausgesetzt.

Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen, nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil unter der Telefonnummer 0741 / 477 - 8000 entgegen.

Zudem können Zeugen der Kriminalpolizei anonym Hinweise zukommen lassen. Hierzu wurde auf der Website der Polizei Baden-Württemberg die anonyme Hinweisaufnahme über das sogenannte Business Keeper Monitoring System (BKMS®) eingerichtet.

Das System wird durch das LKA betreut und bietet ein Höchstmaß an Anonymität und Datensicherheit - gerade denjenigen, die negative Auswirkungen auf ihre berufliche Situation oder persönliche Sicherheit befürchten, bietet es den notwendigen Schutz.

Die Zugangslinks zum BKMS® finden Sie auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg.

Das Hinweisportal der SOKO Mondschein kann aber auch direkt unter dem Link https://www.bkms-system.net/bw-Soko-Mondschein oder dem QR-Code aufgerufen werden. Es ist rund um die Uhr erreichbar.

Dort besteht für die Hinweisgebenden die Option der Einrichtung eines virtuellen Postfachs, um einen anonymen Dialog zu ermöglichen und unter dem Schutz der Anonymität Hinweise an die Polizei zu richten.

Weitere Informationen zur Funktion und Sicherheit des anonymen Hinweisgebersystems findet sich auf der Seite der Polizei Baden-Württemberg unter dem Link: https://www.polizei-bw.de/anonymes-hinweisgebersystem/

@Presse: Bitte beigefügten QR-Code veröffentlichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell