Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) - Jugendlicher nach Angriff verletzt - Polizei bittet um Hinweise (08.02.2025)

Spaichingen (ots)

Am Samstagnachmittag hat ein unbekannter Jugendlicher in der Europastraße einen 14-Jährigen angegriffen und verletzt. Der 14-Jährige hielt sich gegen 17:00 Uhr mit zwei Begleiterinnen im Bereich des Skaterplatzes auf, bevor sie zum Busbahnhof gingen. Dort sprach ihn ein unbekannter Jugendlicher in Begleitung einer weiteren Person an, welcher ihn nach einem kurzen Gespräch mit Faustschlägen in die Rippen verletzte.

Der 14-Jährige entfernte sich daraufhin und begab sich in einen Supermarkt. Beim Verlassen des Geschäftes warteten der Angreifer und sein Begleiter bereits vor dem Gebäude. Der Unbekannte bewegte den Jugendlichen dazu, mit ihm hinter einen nahegelegenen Markt zu gehen. Dort erhielt der Jugendliche weitere Ohrfeigen und Kopfstöße.

Der Angreifer wird als etwa 14 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine Wintermütze.

Personen, die Hinweise auf die Identität des Angreifers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07424 9318-0 mit dem Polizeirevier Spaichingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell