Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

Lkr. Tuttlingen) - Betrunkener greift Rettungskräfte an und beleidigt Polizeibeamte (08.02.2025)

Aldingen (ots)

Am Samstagmittag hat ein alkoholisierter Mann in der Silcherstraße Rettungskräfte angegriffen, sowie Polizeibeamte beleidigt und Widerstand geleistet. Ein Bekannter des 51-jährigen Betrunkenen verständigte den Rettungsdienst, nachdem der Mann in dessen Wohnung stürzte. Während der medizinischen Untersuchung schlug der 51-Jährige gezielt nach den Sanitätern und beleidigte sie. Zudem beschädigte er ein medizinisches Gerät.

Da sich der Betrunkene weiterhin aggressiv verhielt, forderten die Sanitäter Unterstützung durch die Polizei an. Auch den eingesetzten Beamten gegenüber zeigte sich der Mann unkooperativ und beleidigte sie. Aufgrund seines Zustands und der anhaltenden Aggressivität nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Die Besatzung des Rettungswagens blieb unverletzt.

Gegen den Mann laufen nun Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

