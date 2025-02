Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung an einem geparkten Auto - Polizei bittet um Hinweise (08.02.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein Unbekannter bei einer Sachbeschädigung an einem auf dem Parkplatz eines Sportgeschäftes in der Schwenninger Straße geparkten Auto am Samstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr verursacht. Der unbekannte Täter zerkratzte die linke Fahrzeugseite eines blauen Hyundai Tucson mit einem spitzen Gegenstand. Sachdienliche Hinweise auf die Identität des Täters erbittet das Polizeirevier Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell