Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Glatteisunfall auf der Kreisstraße 5747 (09.02.2025)

Blumberg (ots)

Zu einem Glatteisunfalls ist es am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 5747 zwischen Achdorf und Zollhaus gekommen. Kurz vor 8 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit einem Renault Clio auf der K 5747 von Zollhaus in Richtung Blumberg. Unmittelbar vor dem Orteingang geriet er in einer leichten langgezogenen Linkskurve bei überfrierende Nässe nach rechts von der Straße ab. Hierbei prallte der Autofahrer mit zwei Leitpfosten, dem Ortseingangsschild und einer Hinweistafel zusammen, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam. Der 30-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Am Renault entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen wird von der Polizei auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell