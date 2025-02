Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad-Dürrheim/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Sachbeschädigung im Außenbereich des Solemar - Hinweise erbeten (07.02.2025)

Bad-Dürrheim (ots)

Zu einer Sachbeschädigung ist es am Freitagabend, gegen 19 Uhr, im Außenbereich des Solemar in der Huberstraße gekommen. Unbekannte haben einen dort aufgestellten Sonnenschirm in Brand gesetzt. Dieser brannte bis auf das Aluminiumgestell nieder. Durch die Hitzeabstrahlung wurden noch zwei danebenstehende Liegestühle beschädigt. Das Personal entdeckte das Feuer und konnte es eigenständig löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt, dürfte aber im Bereich von mehreren hundert Euro liegen. Das Polizeirevier Schwenningen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Zeugenhinweise geben können sich unter der Telefonnummer 07720 8500-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell