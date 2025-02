Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Kreuzung Bundesstraße 500/ Frejusstraße/ Gerwigstraße (07.02.2025)

Triberg (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10 Uhr, ist es auf der Kreuzung Frejusstraße/ Gerwigstraße/ Bundesstraße 500 zu einem Unfall gekommen bei dem ein Autofahrerin sich leicht verletzte. Ein 67-Jähriger war mit einem Opel Astra auf der Gerwigstraße von der Esso-Tankstelle herkommend in Richtung der Kreuzung unterwegs. An der Kreuzung bog er nach links auf die B 500 in Richtung Hauptstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Arteon einer 34-Jährigen, die auf der vorfahrtsberichtigten B 500 von der Hauptstraße aus kommend in Fahrtrichtung der Frejusstraße fuhr. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die VW-Fahrerin leicht. Ein Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Behandlung in eine naheliegende Klinik. An beiden Autos entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 19.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell