Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrsunfall - 10-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, An der Vorburg

17.07.2024, 15:57 Uhr

Am Mittwochnachmittag wurde ein 10-jähriger Junge bei einem Verkehrsunfall in der Straße An der Vorburg in Wolfsburg schwer verletzt. Der 10-jährige überquerte auf Höhe des Phaeno plötzlich die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof. Die 22 Jahre alte Führerin eines VW Golf, die im gleichen Moment die Straße an der Vorburg in Richtung Willy-Brand-Platz befuhr, bremse ihren PKW sofort stark ab, konnte eine Kollision mit dem 10-jährigen Fußgänger aufgrund der kurzen Distanz jedoch nicht vermeiden. Der 10-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Die Führerin des VW Golfs blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell