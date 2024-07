POL-WOB: Einbruch in Wohnung

Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Rabenbergstraße 14.07.24, 19:30 Uhr - 15.07.24, 08:45 Uhr In der Nacht zum Montag entwendeten unbekannte Täter ein in der Rabenbergstraße geparktes Wohnmobil. Die Polizei sucht Zeugen. Der 62-jährige Halter hatte sein Wohnmobil am Sonntagabend nahe der Eventkirche verschlossen abgestellt. Als er am Montagmorgen am betreffenden Parkplatz vorbei fuhr musste er feststellen, dass das Fahrzeug nicht mehr da war. Bei dem Wohnmobil handelt es sich ...

