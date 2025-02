POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Wahlkampfveranstaltung der AfD und Gegenversammlung bürgerlicher Bündnisse aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen (09.02.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt, indem sie die verschlossene Schiebetüre aufbrachen. In den ...

mehr