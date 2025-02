Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Bäckerei - Zeugenaufruf (08.02.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckereifiliale in der Hauptstraße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 19:00 Uhr und 06:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt, indem sie die verschlossene Schiebetüre aufbrachen. In den Räumlichkeiten entwendeten sie eine Trinkgeldkasse. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier St. Georgen, Tel. 07724 9495-00, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell