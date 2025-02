Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Korrektur zur eben versandten Pressemeldung Konstanz. (Konstanz, Lkrs. KN) Aggressiver Gaststättenbesucher (08.02.2025) D

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen die Angaben zu einem Vorfall machen können, der sich in einem Barlokal in der Hussenstraße in Konstanz ereignet haben soll.

Gegen 01.00 Uhr erregte sich ein 33-jähriger Gast plötzlich derart, dass er aus unbekannten Gründen einen Barhocker ergriff und diesen auf die Musikbühne der Gaststätte schleuderte. Als er deshalb von einem Angestellten aus der Bar geführt werden sollte, eskalierte die Situation weiter. Der Mann schlug dem Mitarbeiter ins Gesicht, bedrohte ihn und versprühte einen Reizstoff im Gaststättenbereich.

Aufgrund des Sprühstoßes wurden zahlreiche, unbeteiligte Gäste in der Gaststätte verletzt und verließen fluchtartig die Lokalität. Verletzte Gäste und Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Konstanz unter der Rufnummer 07531/995-0 zu melden.

Der aggressive Gaststättenbesucher musste letztendlich von der Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell