Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Alkohol- und Drogenkontrollen in der Innenstadt

Mainz (ots)

Wie bereits am vergangenen Freitag angekündigt, wird das PP Mainz verstärkt mit der Zielrichtung Alkohol- und Drogenerkennung in dieser Woche Verkehrskontrollen durchführen. Nachdem bereits am Wochenende eine Vielzahl von Trunkenheitsfahrten aufgefallen sind, wurden am Montag zwischen 13:00 und 19:00 in der Peter-Altmeier-Allee, sowie in der Mombacher Straße Kontrollstellen eingerichtet. Neben den drei Stadtinspektionen waren hierbei auch Kräfte des Polizeipräsidiums für Einsatz, Logistik und Technik involviert.

Nicht nur vor dem Hintergrund des neuen "Cannabisgesetzes", das den Umgang mit Cannabis zwar grundsätzlich gelockert hat, jedoch das Fahren unter Cannabiseinfluss nach wie vor verbietet, sondern auch vor dem Hintergrund der ausgelassenen Stimmung auf Weihnachtsmärkten und -feiern hat die Polizei diese Themen fest im Blick.

Den Auftakt der Woche bildeten am Montag Kontrollstellen in der Innenstadt von Mainz, bei der knapp 70 Fahrzeugführer hinsichtlich ihrer Fahrtüchtigkeit überprüft wurden. Der ein oder andere gab auch zu, bereits ein Tässchen Glühwein verinnerlicht zu haben, bewegte sich aber unter dem Grenzwert von 0,5 Promille. So konnten die 17 eingesetzten Kolleginnen und Kollegen erfreulicherweise keine Verstöße hinsichtlich Alkoholisierung oder anderer Rauschmittel feststellen.

Weitere Kontrollen folgen nicht nur in Mainz, sondern auch im Raum Bad Kreuznach und Worms.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell