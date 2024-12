Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vielzahl von Trunkenheitsfahrten über das Wochenende

Mainz (ots)

Am vergangen Wochenende wurde eine Vielzahl von Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet durch die Einsatzkräfte der Stadtinspektionen festgestellt.

13.12.2024 gegen 23:45 Uhr in der Pfarrer-Goedecker-Straße. 45-Jähriger verliert in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kollidiert erst mit dem Bordstein dann mit einem Blumenkübel, welcher in der Folge um fast 20m verschoben wird. Die Airbags den PKW lösen aus. Der Fahrer ist bei der Unfallaufnahme derart betrunken, dass er sein eigenes Handy nicht mehr bedienen kann, geschweige denn ein Dialog möglich ist. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

14.12.2024 gegen 02:30 Uhr im Heiligkreuzweg. Zeugen meldeten einen schlangenlinienfahrenden Golf. Noch auf der Anfahrt zu dem Einsatz, kollidiert der PKW frontal mit einem anderen Fahrzeug. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt, wohingegen der Verursacher, ein 24-jähriger Rheinhesse, unverletzt blieb und jede Aussage vor Ort verweigerte. Er hatte über 1,2 Promille. Auch hier: Blutprobe und Beschlagnahme des Führerscheins.

14.12.2024 gegen 08:30 Uhr in der Neutorstraße: Eine Streife der Polizeiinspektion Mainz 1 möchte eine allgemeine Verkehrskontrolle mit einem PKW durchführen. Noch bevor es dazu kommt, hält die Fahrerin ihr Auto an und steigt aus. Die 21-jährige Mainzerin hatte über 2 Promille. Und wieder: Blutprobe, Beschlagnahme.

14.12.2024 gegen 23:30 Uhr An der Philippsschanze: Zeuge meldeten einen schlangenlinienfahrenden PKW der auch schon einen Bordstein touchiert habe. Bei der anschließenden Kontrolle durch Kräfte der Polizeiinspektion Mainz 2, wurden fast 2,1 Promille bei der 31-jährigen Mainzerin festgestellt.

15.12.2024 gegen 06:20 Uhr, wieder in der Neutorstraße: PKW fährt entgegen der Einbahnstraße. Der 28-jährige Fahrzeugführer hatte 0,9 Promille. Da der Wert unterhalb des Grenzwertes von 1,1 Promille lag und der Fahrer keine Ausfallerscheinungen zeigte, liegt hier lediglich eine Ordnungswidrigkeit vor und der Fahrer darf seinen Führerschein vorerst behalten. Ihn erwartet jedoch ein Fahrverbot.

15.12.2024 gegen 07:00 Uhr in der Neue Universitätsstraße: Zeugen meldeten einen 37-Jährigen Mann der betrunken Auto fahren möchte. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt der Beschuldigte mit seinem Fahrzeug vor einer Ampel und ein Zeugte stand vor dem PKW, um ihn an der Weiterfahrt zu hindern. Er hatte knapp 1,7 Promille.

15.12.2024 gegen 07:30 Uhr in der Rheinallee: Verkehrskontrolle nach Clubbesuch. Der 36-jährige Wiesbadener hatte zwar keinen Alkohol getrunken dafür jedoch Kokain und Amphetamin konsumiert. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Keine Erwähnung fanden hier die vielen Kontrollen der Polizistinnen und Polizisten bei denen die Fahrerinnen und Fahrer zwar alkoholisiert, jedoch weniger als 0,5 Promille hatten oder welche komplett beanstandungslos waren.

Auch und ganz besonders in der Weihnachtsmarktsaison gilt: Lasst das Auto stehen, wenn ihr getrunken habt. Ihr gefährdet euch und andere. Zwei Glühwein können schon zu viel sein.

