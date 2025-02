Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz - Einbrecher raubt Seniorin aus (04.02.2025)

(Rottweil / Landkreis Rottweil) (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, gegen 00.30 Uhr, ist ein zunächst unbekannter Täter in eine Wohnung eingedrungen. Als eine 81-Jährige gerade eine Terrassentür schloss, drückte der Unbekannte sie von außen auf und betrat ihre Wohnung. Um einen Hilfeschrei der Frau zu verhindern, schlug er ihr ins Gesicht. Anschließend zwang er sie ihm Bargeld zu übergeben und flüchtete. Durch die Auswertung eines Fingerabdrucks konnte der Mann in kürzester Zeit identifiziert werden. Noch am selben Tag nahmen Polizisten einen 28-Jährigen fest und führten ihn am Donnerstag aufgrund eines bereits bestehenden Haftbefehls in anderer Sache einem Richter beim Amtsgericht Stuttgart vor. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

